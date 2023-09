A partir desta sexta-feira (15), das 16h às 22h30, começa o período de experiência e validação da Feira Noturna, que ocorrerá na Praça da Estação. Nesta feira, o público poderá adquirir lanches diversos, pizzas, tapiocas, porções, churrasquinhos, pescados e bebidas em geral.



A Feira Noturna ficou instalada durante 14 meses neste mesmo local, em virtude da reforma da Praça Antônio Carlos, local de origem da feira, às quartas-feiras. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o espaço se mostrou um local adequado para a atividade, adesão da população e economicamente possível para os feirantes. Além disso, não houve impacto negativo no trânsito do entorno nem ao patrimônio público.



O período teste será de 180 dias, passível de prorrogação, considerando a complexidade do estudo que será realizado que verificará a viabilidade socioeconômica do equipamento, através de pesquisas de satisfação com os consumidores e feirantes. Caso a implantação temporária demonstre a viabilidade econômica da manutenção de duas feiras noturnas semanais, a PJF fará os trâmites administrativos necessários para sua efetivação, com processo de concorrência de permissão de uso do espaço público, que poderá ter a participação de todos os interessados.



De acordo com a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fabiola Paulino da Silva, “ampliar as feiras noturnas é um grande desejo da administração municipal e esperamos que esta experiência seja um sucesso como é a feira da Praça Antônio Carlos. As feiras livres são lugares de comercialização de produtos locais e diversos, e desempenham um relevante papel na economia da cidade. Além disso, detêm uma função social representativa, pois proporciona o encontro de pessoas, a aproximação do campo com a cidade, além do lazer de seus frequentadores. É um espaço de comércio, mas é também de sociabilidade”.