Nesta quinta-feira (21), a Câmara municipal de Juiz de Fora, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vai promover um evento no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. A ação será realizada na Praça da Estação, de 9h às 17h, e contará com diversas atividades culturais, além de serviços prestados pela Casa Legislativa.



Confira a programação completa:

9h - Desenho e Pintura com a Sociedade Eunice Weaver (Carlos Chagas);

9h30 - Apresentação do livro Dedos Falantes com Jéssica Pereira (oficina de Libras);

10h - Jiu-jitsu adaptado com Flávio Salles e atletas;

10h30 - Apresentação de trabalho sensorial (goaball), exposição de medalhas, troféus e materiais dos projetos, além de distribuição de panfletos sobre os projetos do paradesporto e apresentação musical junto com a Associação dos Cegos;

13h - Apresentação do livro Berimbau instrumento de inclusão social e roda de capoeira e cantigas (Hospital Evandro Ribeiro, Associação Santa Catarina e Rogério Ribeiro);

14h - Grupo musical da Associação dos Cegos Nova Visão;

16h - Samba inclusivo com o Movimento Mulheres na Praça.