As licenças para pinturas, colocação de placa, construções e reformas de Jazigos no Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida em Juiz de Fora, no Bairro Poço Rico, para o dia de Finados, comemorado no dia 2 de novembro, serão emitidas até o dia 13 de outubro, com o término das obras até o dia 20 de outubro deste ano. O aviso foi publicado no Atos do Governo desta quarta-feira (27).

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) a ação tem o objetivo de melhor organizar os serviços internos de limpeza e conservação do Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida para a celebração de Finados. Ainda, segundo a PJF, os casos extraordinários serão resolvidos pela Supervisão de Controle Funerário localizada no escritório do Cemitério Municipal, Rua Viscondessa Cavalcanti, número 36, Bairro Poço Rico.