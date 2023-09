Três roubos, dois com arma de fogo e um com faca, foram registrados em Juiz de Fora entre essa terça-feira (26) e madrugada desta quarta-feira (27) nos bairros Bandeirantes, Jardim de Alá e Estrela Sul, zonas Nordeste e Sul da cidade.

ROUBO À MÃO ARMADA NO BANDEIRANTES E ESTRELA SUL

De acordo com a Polícia Militar (PM), no início da tarde um homem, de 34 anos, teve seu carro roubado por um homem armado. A vítima relatou que havia anunciado o veículo, um Renault Clio, para venda e uma pessoa interessada fez contato marcando um encontro próximo ao Hospital João Penido. Em seguida eles se deslocaram para a Praça do Bandeirantes e chegando no local, o suspeito anunciou o roubo, ordenou que ela saísse do automóvel e fugiu sentido centro da cidade.

Já no Estrela Sul um homem, de 25 anos, e uma adolescente, de 16 anos, foram roubados na madrugada desta quarta-feira (27). Segundo a PM, as vítimas estavam conversando dentro de um veículo, quando foram surpreendidas por três suspeitos encapuzados, um deles com uma arma de fogo, que anunciaram o roubo, pegaram dois celulares e fugiram. O condutor de um outro veículo que estava no local, percebeu a ação dos criminosos e acionou os policiais.

Até o momento nenhum dos envolvidos nos roubos à mão armada foram localizados.

ROUBO COM FACA NO JARDIM DE ALÁ

Conforme informações da Polícia Militar, uma adolescente, de 17 anos, relatou que foi abordada por um homem, que a agrediu, dando um empurrão a fazendo cair no chão, e a ameaçou com uma faca, ordenando-lhe a entregá-lo o celular, fugindo em seguida. O suspeito foi identificado, mas até o momento não foi localizado.