Por causa das eleições para Conselheiros Tutelares, Juiz de Fora terá gratuidade nos ônibus das 8h às 18h no próximo domingo (1º). Na cidade, 93 candidatos irão disputar 25 vagas para o cargo com mandato 2024/2027.

O anúncio da gratuidade foi feito pela Prefeitura nesta quarta-feira (27) e ressaltou que “a eleição é importante para elegermos os representantes que cuidarão com responsabilidade, as nossas crianças e adolescentes”.



Cada região da cidade terá cinco representantes: norte, norte-nordeste, sul-oeste, centro-sudeste e leste.

No domingo (1º), as eleições serão realizadas em dois locais: no Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora (Escola Normal), que fica na Avenida Getúlio Vargas, s/n, e no Centro de Educação de Jovens e Adultos Dr. Geraldo Moutinho (CEM), na Travessa Dr. Prisco, 57, Centro.

Podem votar nas eleições todos os eleitores de Juiz de Fora que estiverem em dia com as obrigações eleitorais ou tenham regularizado a situação até 3 de julho. O voto será manual e os eleitores podem votar em apenas um candidato.

Para participar, é obrigatório levar documento de identificação com foto.



O processo de escolha unificado para membros do Conselho Tutelar do Município de Juiz de Fora, para o exercício do mandato 2024/2027, pode ser conferido on-line.