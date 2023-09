Na tarde desta quarta-feira (27), uma jovem, de 21 anos, foi atropelada por um trem e morreu na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, altura do Bairro Industrial em Juiz de Fora.



Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima foi a óbito antes de realizarem o atendimento.

Em nota, a empresa de logística MRS alegou que o trem circulava na velocidade permitida para o trecho, cumprindo todos os procedimentos de segurança. "No entanto, mesmo com a aproximação da composição, a envolvida optou por tentar atravessar a linha férrea. No local há passarela para pedestres."

A MRS reforçou ainda a importância de respeitar a passagem do trem e de parar, olhar sempre para os dois lados e escutar antes de atravessar a linha férrea para que a travessia seja feita de forma segura e com a devida atenção, sempre pelas passagens oficiais disponíveis.