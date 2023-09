Três jovens, de 19, 21 e 22 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, apreendido, pelo crime de estelionato após tentarem adulterar ingressos de uma festa na madrugada do último domingo (24), no Morro do Imperador, Bairro São Pedro, em Juiz de Fora.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos adquiriram ingressos no valor de R$120, que dava direito apenas a entrada da festa e teriam adulterado como se fossem ingressos no valor de R$500, que tinham acesso as áreas vips e open bar. Um dos ingressos adulterados era uma cortesia da casa.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de plantão para as demais diligências.