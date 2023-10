Um menor, que não teve a idade informada, foi apreendido por tráfico de drogas nessa quarta-feira (4) no Bairro Santo Antônio em Juiz de Fora. A Polícia Militar (PM) contou com a ajuda da cadela farejdora Uzzy para fazer a apreensão do material ilícito.

De acordo com informações da PM, durante um patrulhamento pelo bairro o menor foi avistado em atitude suspeita e após a abordagem a equipe tinha dúvidas sobre a presença dele no local. A cadela foi acionada e a guarnição conseguiu localizar meia barra, seis pedras e uma porção de crack e R$14.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação.