Uma mulher, de 47 anos, ficou levemente ferida em um acidente de trânsito após perder a direção do carro que dirigia na noite dessa quinta-feira (5) no Bairro Bandeirantes, próximo ao trevo do Vivendas da Serra, em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher relatou que seguia sentido ao bairro quando uma das rodas atingiu o olho de gato, fazendo com que ela perdesse o controle do carro. A vítima ainda informou que essa é a última coisa que ela se lembra e não se recorda do que aconteceu na sequência.

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com escoriações nos braços e dores no pé direito e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Não há informações sobre o seu estado de saúde.