Um dentista de 43 anos foi preso pela Polícia Civil em Juiz de Fora, nessa quinta-feira (5), após descumprir medida protetiva em favor da ex-companheira.

Segundo a Civil, o homem foi preso no consultório odontológico dele, no Centro da cidade. A ex-companheira, de 37 anos, fez a denúncia que, mesmo com a ordem da Justiça, ele continuava a ameaçando, inclusive com mensagens.

Após ser preso, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Denúncia

A Polícia Civil orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado. O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, via disques 180 ou 181 e também pela Delegacia Virtual nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

