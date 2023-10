Uma pista de cada sentido da Estrada Gentil Forn, em Juiz de Fora, foi liberada para circulação na tarde desta sexta-feira (6). Na noite dessa quinta (5), uma forte chuva atingiu a cidade e causou estragos, alagamentos e quedas de energia e internet. Os motoristas devem ter atenção ao passar pelo trecho, reduzir a velocidade e respeitar a sinalização.

Segundo a Prefeitura, os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) montaram um esquema de circulação na via, e os trabalhos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) terminaram; apenas as empresas de telefonia seguem no local.

O serviço de retirada da árvore caída no local foi concluído pela Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) por volta das 11h.

Já o trânsito na Rua da Laguna foi totalmente liberado por volta das 16h30, após as equipes da PJF retirarem a estrutura metálica da via, o que só foi possível após a conclusão dos trabalhos da Cemig. As duas linhas de ônibus que circulam na via já estão cumprindo o itinerário normal.