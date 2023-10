A Polícia Militar (PM) realizou duas prisões por tráfico de drogas nessa sexta-feira (7) nos bairros Olavo Costa e Parque Independência. Segundo a corporação no Bairro Olavo Costa, um homem de 36 anos foi preso com24 barras grandes de maconha prensada; 18 buchas grandes de maconha, 120 papelotes de cocaína, 260 pinos de cocaína de tamanho menor, 389 Pinos grandes de cocaína, duas balanças de precisão, um tonel grande para acondicionamento e um telefone Celular.



Já no Bairro Parque Independência outro homem de 28 anos foi preso com oito barras e dois tabletes de maconha. Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

