Um jovem, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas, com pinos de cocaína, buchas de maconha e pedras de crack, na tarde dessa segunda-feira (9), no Bairro Jóquei Clube III, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição recebeu informações anônimas que o suspeito estaria traficando drogas no bairro e foi até o local. O jovem foi abordado e durante as buscas foram localizados 17 pinos de cocaína, 10 buchas de maconha, 12 pedras de crack, uma balança de precisão, um pacote de boro ultra, um relógio, dois celulares e R$57.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.