Um jovem, de 23 anos, foi preso e um adolescente, de 15 anos, apreendido após tentarem matar o namorado, de 35 anos, da mãe na tarde dessa segunda-feira (9) no Bairro Bela Aurora em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos relataram que a mãe e o namorado são usuários de droga e que eles tentaram matar o homem por ele ficar levando a mãe deles para usar entorpecentes. O adolescente teria dado uma facada na altura do peito do homem que ao tentar fugir tomou uma rasteira e foi imobilizado pelo o jovem. Em seguida, o adolescente deu outra facada na vítima, atingindo suas costas.

Ainda, segundo a PM, a mãe dos suspeitos informou que os filhos agrediram seu namorado e que o jovem também teria dado facadas na vítima.



O homem foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santa Luzia e foi constatado que ele sofreu uma perfuração na escapula e duas no tórax. Os suspeitos foram encaminhados para à Delegacia de plantão para as demais diligências.