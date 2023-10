Um jovem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil em Juiz de Fora, nessa segunda-feira (9), após a ex-companheira, de 41 anos, denunciar as violações de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Nesta terça-feira (10) é celebrado o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher e apenas este ano na cidade, mais de 3 mil mulheres registraram algum tipo de violência.

Prisão por descumprimento de medida

Segundo a Polícia Civil, o rapaz já havia sido preso em março deste ano e usava tornozeleira eletrônica. Ele estava em casa, no Bairro São Mateus.

"As mulheres devem registrar todo descumprimento, com isso podemos representar ao Judiciário a prisão preventiva do agressor", afirmou a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Alessandra Azalim.

Mobilização

O Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher está relacionado a um protesto feito por mulheres em 1980 contra o aumento dos crimes de gênero e tem como principal objetivo estimular a reflexão sobre o tema, segundo a Polícia Civil.

Analisando os dados estatísticos de 2022 e 2023, a Polícia Civil considera estáveis os números deste ano em Juiz de Fora. De janeiro a agosto deste ano, 3.133 mulheres registraram algum tipo de violência no município. No mesmo período do ano passado foram 2.983, um aumento de 5%. No estado, o acréscimo foi de 6,3%.

"Percebemos que as mulheres estão mais confiantes e seguras ao procurar pela polícia, estão mais informadas sobre seus direitos, inclusive sobre as mudanças na legislação, que criminalizou expressamente a violência psicológica", explicou a delegada Alessandra.

Os dados de violência doméstica e familiar contra a mulher estão disponíveis no Portal de Dados Abertos.

Denúncia e informação

A denúncia de violência pode ser feita em qualquer unidade policial e também pela Delegacia Virtual nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Também é possível denunciar pelos canais 180 ou 181.

Confira o manual produzido pela Polícia Civil e saiba mais sobre o tema.