No feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, e na sexta-feira (13) com o ponto facultativo, os serviços da Prefeitura de Juiz de Fora terão alterações.

Veja abaixo como os setores públicos irão funcionar:

Companhia de Saneamento Municipal (Cesama)

A Cesama irá trabalhar em esquema de plantão na quinta-feira. Os pedidos podem ser feitos por meio do telefone 115, que funciona 24 horas. Na sexta, o atendimento retorna ao horário normal.

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb)

O Demlurb atuará em regime de plantão com equipe de capina no dia 12 de outubro para possíveis demandas emergenciais.

Já nos outros dias, todos os serviços operacionais como capina, recolhimento, varrição, coleta e ecoponto seguirão normalmente. O setor administrativo retorna com as atividades na próxima segunda-feira (16).

Empav

A Empav manterá equipes realizando ações de tapa-buracos e poda de grama e árvore durante o feriado.

Guarda Municipal (GM)

A Guarda estará em funcionamento durante o feriado por meio da Central de Monitoramento e Operações (CMO) 24h pelo 153 e em rondas preventivas.

Agentes de Transporte e Trânsito

Os agentes de trânsito trabalham na organização do trânsito no entorno do Parque Municipal e de outros eventos e procissões que serão realizadas em toda a cidade. Durante o feriado os agentes de trânsito também podem ser acionados para emergências pelo telefone 2104-7400.

Defesa Civil

A equipe da Defesa Civil estará de plantão. Em caso de emergência, disque 199. A Central de Atendimento funciona 24h.

Mercado Municipal

Na quinta-feira funcionará das 8h às 12h. Nos outros dias, funcionamento normal.

Feiras livres

As feiras funcionarão normalmente durante o período.

Restaurante Popular

De quinta a domingo funcionará o Projeto Final de Semana sem Fome, com atendimento exclusivo às pessoas em situação de rua, das 11h às 13h.

Saúde

Os serviços de Urgência e Emergência do Pronto Atendimento Infantil (PAI), Regional Leste e Hospital de Pronto Socorro (HPS), bem como a Central de Regulação de Vagas Hospitalares, permanecem em funcionamento normal 24 horas durante o período.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) não funcionam na quinta e na sexta. As atividades nas UBSs retornam na segunda-feira (16) às 7h.

O Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) e o Serviço de Saúde do Idoso (Sasi) não funcionam na quinta e na sexta. O Departamento de Saúde Mental (DESM), o Centro de Atenção à Saúde Mental (CASM)/ Centro de Convivência Recriar (CCR), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Leste e CAPS I paralisam os atendimentos na quinta e na sexta.

O CAPS AD e o CAPS Casa Viva funcionam normalmente. O Pam Marechal permanece fechado na quinta e na sexta.

As vacinações contra a Covid-19, Influenza e de rotina retornam na segunda-feira nas UBSs, no DSMGCA e no Sasi, a partir das 8h.

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) permanecem fechados na quinta e na sexta. O Pronto Atendimento Odontológico, no HPS, funciona normalmente, 24 horas durante o período.

Casa da Mulher

O centro de referência não funcionará na quinta e nem na sexta, retornando o funcionamento normal na segunda.

Assistência Social

Funcionarão normalmente os serviços de Casas de Acolhimento, Casas de Passagem e Abordagem Social (3690-7770). Os centros Especializado de Assistência Social (Creas) e de Referência de Assistência Social (Cras) e Serviços de Fortalecimento de Vínculos não funcionarão na quinta e nem na sexta.

Conselhos Tutelares

Funcionarão na quinta e na sexta em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste: 98431-4793; Centro/Norte: 98429-4740; Leste: 98463-0980.

Funalfa

Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima, Biblioteca Municipal Murilo Mendes, Centro Cultural Dnar Rocha, Teatro Paschoal Carlos Magno, Museu Ferroviário, Galeria Ruth de Souza e Paço Municipal, permanecem fechados.

O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) fica aberto para os participantes e professores da oficina gratuita de Mangá no sábado (14), das 14h às 17h. Já a Praça CEU mantém o atendimento das 10h às 18h durante o feriado.

Parque Municipal

O local funcionará normalmente na quinta-feira, das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h. Na sexta, fica fechado para manutenção.

Museu Mariano Procópio

Tanto o parque quanto o museu funcionam normalmente durante o feriado. O museu funciona das 10h30 às 16h. Já o parque permanece em funcionamento das 8h às 17h de quinta a domingo.

Espaço Cidade

Não funcionará durante o feriado.

Parque da Lajinha

O Parque da Lajinha funcionará no feriado normalmente, das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h30.

Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga)

O Diga não funcionará na quinta e na sexta, retomando o atendimento normal na segunda-feira, das 9h às 15h.