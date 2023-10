Dois homens, de 27 e 30 anos, foram presos com drogas, simulacros de arma de fogo e mais de R$10mil na noite dessa terça-feira (10) no Bairro Vitorino Braga em Juiz de Fora.



De acordo com a Polícia Militar (PM), após uma denúncia anônima, via 181, que informava sobre um local que estava sendo usado para o tráfico, a equipe foi até o bairro e conseguiram abordar os suspeitos. Com eles foram encontrados R$10.235, três celulares, dois simulacros de arma de fogo, um pé de maconha e uma bucha de maconha.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.