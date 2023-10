Com objetivos diferentes de destinação de emendas parlamentares, as deputadas federais Ana Pimentel (PT) e Ione Barbosa (Avante) destinaram, juntas, cerca de R$ 215 milhões em emendas parlamentares para Juiz de Fora e região. Enquanto Ana destina R$200 milhões, Ione tem o projeto de R$15 milhões.

Neste ano, o foco das emendas encaminhadas por Ana Pimentel é Juiz de Fora. Já os valores destinados por Ione Barbosa focam na cidade e também nos municípios da região. Em nota, a assessoria de Ione destacou que os valores foram divididos com foco na região.

O levantamento dos valores e aplicações foi feito pela Acessa.com, que também busca os valores que os deputados estaduais destinaram para a cidade e região.

Ana Pimentel

Este ano, Ana Pimentel anunciou emendas de quase R$ 200 milhões para Juiz de Fora. Em articulação com o Governo Federal, por meio do Novo PAC de Desenvolvimento e Sustentabilidade, cerca de R$ 180 milhões serão destinados para a retomada das obras do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Dos investimentos anunciados para a cidade em setembro, R$ 15 milhões serão para aumentar atendimento de cardiologia e oncologia, 172 equipes de Saúde da Família, 9 equipes de saúde bucal na Saúde da Família, 9 equipes multiprofissionais, 273 agentes comunitários em saúde, equipes para mais 2 consultórios de atendimento da população em situação de rua e 54 agentes de endemia.

Outros quase R$ 20 milhões foram destinados à saúde, urbanização e assistência social na cidade. O recurso foi alcançado via resultado primário 2 (RP2), categoria cujo objeto de destinação é definido por programas do governo federal inscritos na LOA.

Deste valor, quase R$ 8,5 milhões serão destinados à saúde de Juiz de Fora, para instituições de saúde que contratualizam com o SUS e iniciativas específicas, como a aquisição de tablets para equipes de saúde e o custeio anual integral de dez equipes de Saúde da Família.

Além de valores deste montante que serão investidos em pavimentação asfáltica urbanas e ruais, com melhorias para a acessibilidade, R$ 1.097.763,3 serão para iniciativas de assistência social.

Ione Barbosa

A deputada federal planeja direcionar R$ 15 milhões em emendas para a Juiz de Fora. Contudo, a parlamentar direciona outros recursos de emendas para a área da saúde de municípios da região. Nas cidades do interior, Ione afirma que os recursos estão focados na infraestrutura, como construção de casas populares, calçamento, asfaltamento e melhor iluminação.

A destinação de verbas para outras cidades busca, segundo a parlamentar, desafogar o sistema de saúde de Juiz de Fora, melhorando a atenção primária dos municípios vizinhos. Além de Juiz de Fora, Ione ressalta que esteve em mais de 80 cidades para ouvir a população e as referências técnicas de cada setor.

Após essas visitas, Ione afirma que a equipe técnica percebeu uma necessidade emergencial na saúde. Por isso, Ione afirma que pelo menos R$ 6 milhões serão investidos na área para melhorar a demora no atendimento nas filas dos hospitais.

A parlamentar afirmou ainda que é preciso olhar para o crescimento da população em situação de rua. Um estudo feito por meio de uma parceria entre a Prefeitura (PJF) e a Universidade Federal de Juiz de Fora, apontou um aumento de 110% da população adulta em situação de rua nos últimos seis anos.

Ione destacou que pesquisas feitas pela equipe dela mostrou um aumento significativo nas ocorrências de furtos e crimes violentos. A deputada disse que, em parceria com a polícia de Juiz de Fora, destinará recursos para reforçar o efetivo e a estrutura de policiamento para que a cidade tenha uma polícia mais tecnológica e inteligente.

Ela prevê que os recursos destinados para segurança pública, assistência social, reforma de escolas, somam cerca de R$ 12 milhões para Juiz de Fora.