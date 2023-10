Nesta quarta-feira (11), a Receita Federal de Juiz de Fora anunciou que fará uma doação de 2.987 microcomputadores para prefeituras e instituições beneficentes de Juiz de Fora e Barbacena. O material é resultado da descaracterização de TVs Box apreendidas pelo órgão e o projeto é uma parceria em conjunto com as instituições de ensino superior Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Centro Federal de Educação Tecnológica Campus Leopoldina (CEFET) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste/Campus Barbacena).

Segundo a assessoria da instituição, durante os eventos de entrega serão reproduzidos vídeos feitos por alunos que participaram da descaracterização, apresentando como os minicomputadores funcionam. Em Barbacena, a entrega será realizada no dia 18 de outubro, às 15h, no auditório do Senac, que fica localizado na Rua Mucuri, 201, Bairro Caiçaras. Já em Juiz de Fora, a entrega vai ser feita no dia 20 de outubro, às 9:30, no auditório da Receita Federal em Juiz de Fora, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, 372, Bairro Manoel Honório.



Projeto 'Além do Horizonte'

O projeto chamado 'Além do Horizonte' visa destinar os aparelhos de Tv Box apreendidos para as instituições de ensino, que removem o software que dá acesso ilegal aos satélites, bloqueiam o aparelho para que não seja utilizado na captura de sinal e o reconfiguram para funcionar como um minicomputador com a instalação de um sistema operacional e de softwares educacionais gratuitos.

A transformação dos equipamentos possibilita a destinação sustentável dos aparelhos irregulares, que são revertidos em benefício da sociedade, auxiliando na aprendizagem de alunos da rede pública. De acordo com a Receita Federal, esse processo de descaracterização também é um aprendizado para os estudantes das instituições de ensino superior que convertem os aparelhos, incentivando a pesquisa e a extensão.