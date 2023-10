Um homem, de 38 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, apreendido por porte ilegal de arma de fogo durante a tarde do feriado dessa quinta-feira (12) nos bairros São Mateus e Vale do Yung em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe recebeu informações de que o adolescente estaria em posse de uma arma de fogo e foi até o local, no Vale do Yung. O suspeito foi encontrado e com ele foi localizada uma espingarda calibre 22 e duas munições de mesmo calibre.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

DISPAROS SEGUIDO DE PRISÃO



Segundo a PM, o homem de 38 anos estaria portando uma arma de fogo e efetuou disparos na direção de outra pessoa, um homem de 56 anos, no Bairro São Mateus, e em seguida fugiu em uma caminhonete, uma Ford Ranger cinza.

O suspeito teve o endereço identificado e no local negou possuir qualquer arma de fogo. Após uma busca no interior do veículo foi localizado um carregador com 10 munições calibre 9 milímetros e duas munições de mesmo calibre. No interior da residência do homem, foi encontrado, em seu o escritório, uma pistola calibre 9 milímetros e dois carregadores com 20 munições.



O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação.