Três suspeitos armados com facas roubaram um homem, de 38 anos, na madrugada desta sexta-feira (13) na Praça Antônio Carlos, Centro de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava sentada no banco da praça quando os três suspeitos, portando facas, anunciaram o roubo, pegaram um celular, uma mochila e uma carteira com R$34 e documentos diversos, e fugiram em seguida. Até o momento ninguém foi identificado. A PM segue no rastreamento.