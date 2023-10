Um cavaleiro de 35 anos foi atropelado por um carro na BR-040, na noite desse sábado (15), em Juiz de Fora, próximo a Torreões. O cavalo morreu no local depois do impacto. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 18h e motorista do carro teve ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para prestar apoio à Concer, concessionária responsável pela rodovia, pois a ambulância da empresa estava mais longe do local da ocorrência.

No local, o Samu encontrou o cavaleiro inconsciente e precisou ser intubado pela equipe. Ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

Já o motorista do carro também foi encaminhado para uma unidade hospitalar com dores no joelho.