Uma pedestre que ainda não teve a idade confirmada foi atropelada por uma motocicleta na Avenida Barão do Rio Branco, no Av. Rio Branco, no sentido do Bairro Manoel Honório, após a Rua Santa Rita. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocada para realizar o atendimento da vítima e do condutor da motocicleta.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana também estão no local, realizando a orientação do tráfego que flui com lentidão em apenas uma faixa de rolamento.