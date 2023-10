A ocorrência de uma grande massa de ar seco em expansão pelo interior do país promete elevar a temperatura em boa parte do Brasil, entre a terça-feira (17) e o dia 24 de outubro. É previsto, conforme o Climatempo, que a onda de calor ocorra em áreas do sul de Mato Grosso, oeste de Mato Grosso do Sul - região do Pantanal, Corumbá e Porto Murtinho - e em cidades do oeste de São Paulo e no Triângulo de Minas. A Zona da Mata e o Campo das Vertentes não devem ser atingidos, embora possam ocorrer dias com altas temperaturas de forma pontual, assim como deve ocorrer em São Paulo e no Rio de Janeiro, porém, não de maneira tão intensa como foi registrado em setembro.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (17), as temperaturas em Juiz de Fora devem ficar entre 20 graus e 32 graus. Na quarta-feira (18), a variação prevista é de 17 graus a mínima e 29 graus a máxima. A mínima prevista para quinta-feira (19) é ainda mais baixa, chegando a 15 graus, com máxima de 18 graus. E o dia mais frio da semana deve ser a sexta-feira (20), quando a mínima permanece em 15 graus e a máxima cai para 18 graus.

Ao longo desse período há a indicação de ocorrência de céu nublado na maior parte do tempo, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.