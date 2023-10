Em junho deste ano, o Ginásio Poliesportivo Jornalista Antônio Marcos Nazaré Campos foi inaugurado em Juiz de Fora depois de 18 anos. As obras tiveram um investimento total de R$ 23 milhões, sendo R$ 15 milhões da Prefeitura e R$ 8 milhões de verbas federais. Entretanto, um aditivo de contrato feito pela Prefeitura desrespeitou a Lei de Licitações e destinou mais de R$ 1 milhão à empresa Ribeiro Alvim Engenharia de forma irregular.

A PJF realizou duas licitações para as obras do ginásio, mas duas deram desertas, ou seja, nenhuma empresa interessada se apresentou para participar do certame. Conforme a Lei 8.666/93, a Administração Municipal pode contratar empresas diretamente após licitações desertas.

Por isso, em abril de 2022, a Prefeitura publicou a contratação da empresa Ribeiro Alvim Engenharia LTDA. para complementação das obras de construção do ginásio. Ainda em abril, o Executivo publicou o extrato de contrato no valor global de R$ 13.182.955,54, com vigência de 17 meses.

Já em abril deste ano, a Prefeitura publicou o extrato de aditivo ao contrato, passando o valor global de R$ 13.182.955,54 para R$ 17.752.754,10, um acréscimo de R$ 4.569.798,56, com a justificativa de "alteração da planilha orçamentária em virtude de revisão do projeto acarretando no acréscimo de valor". Entretanto, conforme a nova Lei de Licitações, o acréscimo de aditivo aos contratos previstos na lei para obras, serviços ou compras, é de até 25%.

Por isso, o valor acrescentado ao contrato original da Prefeitura poderia ser de até R$ 3.295.738,88, mas o valor passou R$ 1.274.059,68, ou seja, mais de R$ 34% do montante inicial.

Posicionamentos

A Acessa.com procurou a Prefeitura para falar sobre o assunto na segunda-feira (16), mas até a publicação desta matéria, nesta terça-feira (17), o Executivo não tinha retornado a solicitação.

A empresa Ribeiro Alvim também foi procurada pela reportagem e por telefone informou que não irá se manifestar.

O Ministério Público de Minas Gerais também foi procurado e destacou por meio de nota que não há nenhum procedimento aberto em relação ao contrato. O Acessa questionou se o MPMG irá investigar o caso, mas até o fechamento da reportagem não houve retorno sobre futuras investigações.