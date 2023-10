Nesta terça-feira (17), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem, 25, suspeito de esfaquear a sua ex-companheira, 22, na última quarta-feira (11) no bairro Progresso, em Juiz de Fora.

Segundo a ocorrência, o homem teria descumprido a medida protetiva e procurado pela mulher. Depois uma discussão, ele teria a atacado com uma faca que estava no bolso de trás da sua calça. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

Com a instauração do inquérito, além das investigações realizadas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), foi representado o pedido de prisão preventiva do suspeito, que se apresentou na manhã desta terça na unidade policial.

De acordo com Alessandra Azalim, delegada titular da Deam, o homem já havia sido preso, em junho deste ano, por violações à Lei Maria da Penha: "Dessa vez ele será indiciado por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva", explica.