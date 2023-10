Um homem, foragido da Justiça, de idade não identificada, foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais na tarde desta terça-feira (17), em Juiz de Fora. O mandado de prisão é oriundo de São Paulo, com diversas passagens de estelionato registrados.



De acordo com a PM, a prisão foi feita durante uma abordagem do veículo em que o foragido se encontrava. Com ele, haviam mais dois ocupantes e, durante a consulta dos mesmos, foi localizado um mandado aberto em desfavor do homem.

O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Plantão, no Bairro Santa Terezinha.