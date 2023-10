A Arquidiocese de Juiz de Fora comunicou na manhã deste domingo (22) a morte do Padre Vicente Zacaron. O sacerdote, que completou 83 anos há exatamente um mês, foi encontrado sem vida em sua residência na manhã deste domingo, 22 de outubro.

O corpo de Padre Zacaron será levado para a Igreja Santa Rita de Cássia, no Bairro Bonfim, em Juiz de Fora, onde será velado a partir de 11h. A missa de corpo presente será às 14h30, seguida do enterro, que será realizado no Cemitério Municipal, em jazigo de sua família.

“Temos muito pesar pelo falecimento inesperado de nosso caro Padre Zacaron e o confiamos nas mãos de Deus, que o acolherá no Domingo Pascal da eternidade feliz”, afirmou o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, ao saber da notícia.

Padre Zacaron

Padre Vicente Zacaron nasceu em Juiz de Fora, no dia 22 de setembro de 1940. Ordenado presbítero em 3 de março de 1968, ficou 37 anos à frente da Paróquia Nossa Senhora do Líbano, no Bairro Grajaú. Em 2017, aposentou-se por motivos de idade, passando a atuar como Vigário Paroquial em algumas paróquias de Juiz de Fora. De lá para cá, passou pelas paróquias Santíssima Trindade, São José e Nossa Senhora Mãe de Deus. Desde julho do ano passado, atuava na Paróquia Santa Rita de Cássia, do Bairro Bonfim.