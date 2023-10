Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) em Juiz de Fora, nessa segunda-feira (23), suspeitos de envolvimento em um roubo realizado no domingo (22) em Torreões.

De acordo com uma das vítimas, um idoso de 68 anos, ele e a esposa, de 52 anos, dormiam em casa quando três pessoas encapuzadas, uma delas armada, invadiram a residência e ameaçaram os moradores.

Eles procuravam por cofre, mas o idoso negou que tivessem o objeto. O casal então foi mantido em um cômodo enquanto os ladrões procuravam por pertences de valor para roubar. Entre os itens roubados foram levados celulares, perfumes, joia, roupas, televisão e um carro.

O idoso contou ainda que a casa não tinha sinais de arrombamento e acredita que os ladrões entraram por uma janela. O casal disse à PM que na semana anterior, um carro com passageiros em atitude suspeita rondou o comércio da família, que fica perto da casa deles.

Rastreamento



Após o registro da ocorrência, a PM iniciou o rastreamento em busca dos envolvidos. Os militares receberam uma denúncia que quatro pessoas estavam em um carro no Bairro São Judas Tadeu, e estavam em atitude suspeita tentando colocar uma bicicleta motorizada na caçamba do veículo.

No local, a PM identificou que o carro usado era o que foi roubado em Torreões, com três pessoas dentro e uma do lado de fora. Quando os indivíduos perceberam a presencial policial, tentaram fugir, mas os militares alcançaram os dois adolescentes que foram apreendidos. As outras duas pessoas fugiram e ainda não foram localizadas.

Na Delegacia, o idoso disse que as características dos menores pareciam com as das pessoas que invadiram a casa dele, mas que não podia identifica-los porque estavam encapuzados.

O carro roubado foi recuperado.