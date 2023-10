A Polícia Militar (PM) abriu um procedimento administrativo para apurar a conduta de policiais durante uma denúncia de agressão no Bairro Cidade do Sol, no domingo (22), em Juiz de Fora.

Moradores filmaram a abordagem policial na Avenida JK quando um policial teria atingido o rosto de uma mulher. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver os militares contendo a mulher, que precisou ser imobilizada após se voltar contra a PM que tentava conter um homem.

Segundo a PM, o homem suspeito da denúncia de agressão xingou os policiais e tentou resistir. A mulher então também precisou ser contida com ação mais incisiva dos miliares.

O comando militar vai apurar a conduta dos policiais durante a abordagem.