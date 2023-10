O Judiciário acatou o pedido de prisão preventiva de 48 pessoas relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa investigados no âmbito da operação Sepulcro Caiado. A decisão foi decretada pelo Judiciário nesta segunda-feira (23). Desse total, 36 estavam presos desde agosto, quando a operação foi desencadeada em ação conjunta e outros 12 ainda estão foragidos.



A ação policial, deflagrada no dia 23 de agosto , foi realizada simultaneamente em Juiz de Fora, Lima Duarte, Divinópolis, Cariacica (ES), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).Conforme a Polícia Civil, entre os foragidos está um empresário de uma rede de pizzarias da cidade.Os presos tiveram a prisão temporária de 30 dias prorrogada por mais 30, e agora passam a cumprir a prisão preventiva.

A Operação Sepulcro Caiado é realizada pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de For e resultou no sequestro judicial de 49 veículos, 14 imóveis, 30 cavalos de raça e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 3,5 bilhões. Cerca de 500 policiais civis, militares e penais participaram da ação. Outras prisões aconteceram nos últimos 60 dias em ações policiais integradas.