O trânsito de veículos será fechado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no próximo domingo (29) para a Corrida da Ascomcer. As linhas dos ônibus serão alteradas durante a realização do evento.

Na Rua José Lourenço Kelmer, s/n, o trânsito será fechado a partir das 7h. As linhas de ônibus que circulam no local 532, 534, 544, 547, 548 e 549 serão desviadas durante a realização do evento, que tem a previsão de três horas de duração.



Confira abaixo os desvios das linhas:

532 e 534

Sentido Bairro/Centro:...Av. Costa e Silva, Rua José Lourenço Kelmer, Trevo Jardim Casa Blanca, Av. Pedro Henrique Kranbeck, Rua Roberto Stigert, Av. Costa e Silva, Rua Dr. Fernando Cyrne, Rua Liduino Vieira dos Reis, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco,...



Sentido Centro/Bairro: Sem alteração.

544 e 548

Sentido Centro/Bairro…Av. Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Estádio, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Fernando Cyrne, Av. Costa e Silva,...

Sentido Bairro/Centro: Sem alteração.



547

Sentido Bairro/Centro:,...Rua José Lourenço Kelmer, Av. Costa e Silva, Rua Dr. Fernando Cyrne, Rua Paulo Boti, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco,...

Sentido Centro/Bairro: Sem Alteração.



549

Sentido Centro/Bairro:…Av. Itamar Franco, Av. Eugênio do Nascimento, Rua Liduino Vieira dos Reis, Rua Dr. Fernando Cyrne, Av. Costa e Silva,…

Sentido Bairro/Centro:...Av. Costa e Silva, Rua José Lourenço Kelmer, Trevo Jardim Casa Blanca, Av. Pedro Henrique Kranbeck, Rua Roberto Stigert, Av. Costa e Silva, Rua Dr. Fernando Cyrne, Rua Paulo Boti, Av. Eugênio do Nascimento, Av. Itamar Franco,...