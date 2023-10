A Rua Manoel Diniz da Silva, no Bairro Francisco Bernardino, no trecho entre a Rua Berta Halfeld e a Avenida Juscelino Kubitscheck, será interditada para intervenções no domingo (29). De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, os motoristas que seguem no sentido Centro/Bairro devem, obrigatoriamente, seguir pela Avenida Juscelino Kubitscheck até o trevo do Bairro Jóquei Clube para fazer o retorno para acessar o local por meio da Rua Manoel Diniz da Silva, pela lateral do supermercado. As linhas de ônibus 605, 606, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 618, 620, 626 e 646 também seguirão por este itinerário durante a realização das obras, conforme notificou a Prefeitura.