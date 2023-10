Juiz de Fora registrou ventos de mais de 92 km/h durante a chuva desse domingo (29). Segundo a Prefeitura, o pluviômetro que fica na Cidade Universitária registrou 22,88mm de chuva. O Corpo de Bombeiros registrou duas quedas de árvores na cidade. Não há registros de vítimas.

A Defesa Civil não tinha registrado nenhuma ocorrência por causa da chuva até as 18h40 desse domingo. O Córrego Humaitá, no Bairro Industrial, foi monitorado pela Guarda Municipal desde o fim da tarde.

Uma árvore caiu na Rua Guaçuí, no São Mateus, que foi sinalizado agentes de trânsito sinalizaram o local enquanto os bombeiros e a Empav realizavam o recolhimento. Houve registro de queda de árvore também nas ruas Engenho de Souza Lima, no Graminha, Florianópolis, no Nova Califórnia, e na José Lourenço. Nestas duas últimas, as árvores estavam em contato com a rede elétrica e a Cemig foi acionada para realizar as intervenções.