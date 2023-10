Nesta segunda-feira (30), por volta das 11h da manhã, um motorista perdeu o controle do carro e atingiu outro, que se encontrava parado no sinal da Avenida Brasil, margem direita, próximo à ponte do Bairro Ladeira.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), duas vítimas foram socorridas. Uma delas foi uma idosa, de 67 anos, que teve escoriações leves e foi atendida no local. Outra foi um homem, 50 anos, que ficou desacordado após o acidente, alegando não se lembrar do ocorrido e sentindo dor nas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).