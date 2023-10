A partir do próximo sábado (4), em razão da continuidade das obras do Viaduto Roza Cabinda, no Centro, a Avenida Francisco Bernardino será fechada para passagem de veículos entre a Rua Benjamin Constant e Rua Silva Jardim, em Juiz de Fora. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), todos os motoristas que passarem no local vão, obrigatoriamente, convergir na Rua Benjamin Constant e seguir por outras rotas para acessar vias como a Avenida dos Andradas e a Rua Barão de Cataguases. Confira as instruções de alternativa para os automóveis.



Linhas de ônibus

As linhas de ônibus que circulam até o final da Av. Francisco Bernardino passam a realizar o seguinte desvio: “...Rua Benjamin Constant, Av. Rio Branco – pista lateral (carros), Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino…”. Não haverá desativação de ponto de ônibus da Avenida Francisco Bernardino e o embarque e desembarque no ponto Rua Silva Jardim não será permitido para as linhas que realizam o desvio, que são as seguintes: 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 615, 616, 618, 621, 700, 701, 702, 704, 705, 709, 737, 516, 530, 532, 533, 534, 535, 538, 540, 542, 547, 555, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 116, 150 e 155.



Atualmente, a Rua Benjamin Constant possui duas faixas para trânsito com estreitamento de pista também devido às obras. Por isso, a Secretaria informa que. no momento da passagem de ônibus e de outros veículos de grande porte, não haverá espaço para circulação de carros ao lado. Os motoristas devem ter muita atenção no trecho para evitar colisões.

Devido a essa questão e ao volume de veículos que utilizam a Av. Francisco Bernardino, o trânsito deve ficar lento em todo o trajeto do desvio dos ônibus, por isso, a orientação é que os motoristas de veículos particulares sigam por outras rotas para acessar a Avenida dos Andradas. Os reflexos da retenção também serão percebidos na pista de carro da Avenida Rio Branco, no sentido Centro/Manoel Honório.

A população que pretende acessar a Avenida dos Andradas, vindo da Zona Leste, deve seguir pela Avenida Brasil até a ponte do Manoel Honório, acessar a Avenida Rio Branco e, posteriormente, a Avenida dos Andradas. Já quem está no Centro e pretende acessar a Zona Norte, Nordeste e Leste deve, prioritariamente, devem utilizar a Avenida Brasil a partir dos viadutos Augusto Franco ou Helio Fádel Araujo.



Viaduto Roza Cabinda



O viaduto, uma intervenção viárias Juiz de Fora, começou a ser construído no dia 15 de maio. Além de proporcionar ligação mais rápida entre a região Leste e o Centro, a obra vai garantir maior fluidez para o trânsito da área central.



De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o objetivo da intervenção é entregar à população de Juiz de Fora um elevado com extensão de 360 metros e uma alça de acesso à Avenida Francisco Bernardino, para melhorar o trânsito na região. A ideia deste novo equipamento urbano é eliminar da rota dos motoristas a passagem de nível na Rua Benjamin Constant, com a intenção de ofertar um melhor fluxo viário.