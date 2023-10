Na última sexta-feira (27), o motorista, de 24 anos, que atropelou 11 pessoas no Torneio Leiteiro, realizado em Juiz de Fora, recebeu alta no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira, onde ficou internado desde o dia 9 de setembro, há quase 50 dias, e foi encaminhado ao Presídio de Eugenópolis no mesmo dia, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).



Relembre o caso

Na madrugada do dia 9 de setembro, um homem, de 24 anos, invadiu o evento ultrapassando as barricadas e atropelou cerca de 11 pessoas só parando depois de bater em um outro veículo que estava estacionado. Ele ainda está internado em estado grave no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Três pessoas morreram, entre elas uma criança de 3 anos.

Na última quinta-feira (26), o homem foi ouvido pela Polícia Civil e ficou em silêncio. Segundo o delegado responsável, Daniel Buchmüller, o caso estaria em fase final de ser concluído.

Hipótese de homicídio consumado

Ainda em setembro, depois de analisar imagens do ocorrido, a Polícia Civil informou que trabalhava com a hipótese de homicídio consumado e tentado.

Na ocasião, o delegado Samuel Neri disse que "restam claras as ações do autor que ele inicialmente se dirige em direção ao grupo de pessoas que estavam saindo do evento, atropela já na entrada algumas pessoas, vai até a esquina, retorna, volta quase atropelando outras pessoas e entra no evento pra atropelar as demais pessoas vitimando já uma criança e uma senhora".