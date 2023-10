Os critérios de avaliação do edital de licitação das feiras livres, indicados por meio da Concorrência nº 13/2022, foram questionados por feirantes que perderam seus pontos em audiência realizada na tarde dessa segunda-feira (30), de acordo com as fases já publicadas do processo. Durante as falas no plenário da Câmara Municipal, licitantes que há gerações trabalham nas feiras da cidade reclamaram da falta de consideração da experiência na avaliação. Indicaram problemas também na orientação feita por servidores da Prefeitura sobre os documentos que deveriam ser entregues. O que, segundo eles causou prejuízos e, conforme a promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Juiz de Fora, Danielle Vignoli Guzella Leite, será verificado.



A feirante Rosemary Campos contou que a mãe dela, produtora rural que participa das feiras há 38 anos, por conta de um contracheque apresentado que deveria indicar a aposentadoria da trabalhadora, os familiares perderam pontos em três feiras. “Não nos avisaram que os contracheques não eram válidos. Acho que muitos feirantes foram prejudicados, porque colocaram novos e tiraram quem já está trabalhando. ”



O feirante Guilherme de Souza afirmou que foi mais de uma vez ao local em que havia plantão de servidores para orientar os trabalhadores. “Quando fui pegar o primeiro comprovante do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) da minha mãe, me disseram que não tinha como recuperar, porque a Prefeitura não tinha arquivo. Da segunda vez, abriram a plataforma e conseguiram acessar. Mas na fase de recursos, eu não pude acrescentar um documento novo. Perdi dois pontos”.



A secretária de Governo, Cidinha Louzada, explicou que o Executivo atuou para que os critérios da seleção não prejudicassem nem as famílias que já atuam nas feiras, nem tirassem a oportunidade de quem não tinha tido a chance de entrar para trabalhar nesses espaços. “Temos 386 locais. Cada participante pode indicar até seis. Ainda não temos o cruzamento entre os que atuavam em cada ponto e onde vão ficar com os novos que foram definidos. Mas sabemos que quem ganhou os seis pontos pode abrir mão para quem não tem nenhuma. É possível fazer adequações. Mas precisamos ver o resultado final primeiro, depois que todos os recursos forem avaliados”.



Cidinha enfatizou que a acusação de que servidores públicos possam induzido ou marcado de alguma forma alguns processos em detrimento de outros é grave e deve ser denunciada ao Ministério Público. “A prefeita não aceita que isso ocorra. Colocamos os servidores lá porque conhecemos as pessoas e muitas não sabiam lidar com as questões do edital. Mas elas estavam lá para orientar, não para fazer um pré-julgamento. O Edital é claro, para que não ocorram duplas interpretações.”



Durante a fala, a secretária de Governo entregou à Câmara uma mensagem do executivo, na qual é proposta isenção a todos os comerciantes populares ambulantes ou feirantes que tenham dívidas com o DAM de 2023, até a publicação do edital. Pediu também que o documento seja avaliado pela Casa Legislativa com urgência. Cidinha também firmou compromisso de receber a todos os que não foram contemplados pelo edital após a publicação do resultado, para verificar os detalhes sobre os mapas e os locais de cada um. “Se cada um abrir mão de um ponto, todos vão trabalhar”, afirmou.



Na avaliação da presidente da Approfeira, Carmem Albino, ficou registrado que ocorreram falhas no início do processo. “Estamos um pouco otimistas de alcançar nosso objetivo. Com a presença da Representante do Ministério Público presente os feirantes puderam ser ouvidos de maneira direta .Tomaremos todas as medidas possíveis para impedir esse certame e, se precisar, entraremos com uma Ação Civil Pública”.



Licitação exigida pela Constituição

A promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Juiz de Fora, Danielle Vignoli Guzella Leite, reafirmou que as permissões para a concessão do uso do espaço público precisam ser feitas por meio de licitação. “Se a Constituição fala que é preciso, não tem alternativa." Sobre a forma como os critérios foram estabelecidos, ela esclarece que o Ministério Público não deve agir sobre. "Nós não participamos dessa composição, que é atribuição do Executivo. O MP deve intervir, em um limite muito fixo, quando a legalidade for violada. Se fixa critérios, o MP não pode intervir somente se eles forem desarrazoáveis, o que não encontramos nessa licitação”, detalhou.



Danielle pontuou que toda licitação deve ter as regras muito bem fixadas para que todos os participantes entendam o edital. Nos casos relatados pelos participantes da audiência, porém, ela entende que não havia previsão de orientação no documento.



“Precisamos verificar que tipo de orientação foi dada, para ver se alguns foram beneficiados e outros prejudicados. Atos de improbidade demandam dolo e merecem sanção administrativa. Garanto que vamos avaliar, porque foi a primeira vez que escutei algo a esse respeito”, comentou Danielle. A promotora, porém, também frisou que a responsabilidade de entrega completa dos documentos é exclusivamente do candidato. “Não tem como cancelar o edital e fazer outro. Vamos verificar como foi a orientação e como isso foi levado para ter retorno. Vemos também que não seria o caso de entrar com a Ação Civil Pública pedindo cancelamento, porque ela seria inconstitucional”.



Trajetória da Regulamentação

A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Fabíola Paulino, detalhou toda a trajetória do projeto durante a fala na audiência. Começando no período eleitoral de 2020, quando a prefeita, Margarida Salomão recebeu da Associação dos Profissionais Produtores e Feirantes de Juiz de Fora (Approfeira) uma minuta de decreto discutida com a Administração anterior, sobre uma série de irregularidades, que envolvia desde a venda de pontos, até a entrada de desconhecidos nas feiras.



Fabíola pontuou que desde o contexto da pandemia, não houve a alteração e nem a inclusão de nenhum feirante. “Fizemos o diálogo e o ajuste até a normalidade. Não só com a Approfeira, como outras duas associações e um coletivo em construção.” Em maio de 2021, a Seapa recebeu do Ministério Público um memorando que pedia informações sobre a regulamentação. No entanto, o município, segundo a secretária, desconhecia qualquer tratativa. Havia um inquérito em andamento. “Os produtores esperavam vagas e, muitas vezes, alguém que exercia algum tipo de influência ou autoridade passava na frente”.



Com a ciência dos problemas, a Prefeitura assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), por meio do qual se comprometeu a regularizar a situação. Um ano depois, em agosto de 2022, os feirantes começaram a assinar termos de compromisso nos quais reconheciam as obrigações de cada pessoa.

Nessa construção, segundo Fabíola, alguns parâmetros foram ajustados para realizar a licitação. A regulamentação de cinco anos, por exemplo, foi considerado um período curto, por esse motivo, o prazo final de concessão foi fixado em 10 anos.

Além disso, foram designados coordenadores para as feiras e estabelecido o papel do Executivo em relação às feiras. Desse modo, a ocorrência foi publicada em dezembro de 2022. Fabíola frisou que os critérios de pontuação foram estabelecidos para que se tivesse um mecanismo claro e objetivo para pontuar cada participante, que levassem em consideração não só a experiência da própria pessoa, mas também a da família, cujo vínculo com as feiras fosse geracional. O que também não poderia impedir ou inviabilizar a participação de novos interessados.



Outro ponto explicado por Fabíola foi a composição do mapa das feiras, que antigamente era feito por número, mas depois, com o passar dos anos, deixou de ter a configuração inicial e cumprir com os espaços estipulados. Sobre a entrega dos documentos, ela salientou que houve um plantão de orientação no setor de atendimento. A entrega, no entanto, foi feita mediante abertura de protocolo no Prédio da Prefeitura. ”O processo ficou aberto por mais de dois meses, paras que as pessoas pudessem conhecer tudo. A responsabilidade de entrega era dos proponentes”.



Na abertura dos pacotes com as documentações, foram registrados 398 proponentes, conforme a secretária. Foram eleitos 11 representantes, oito titulares e três suplentes entre os participantes. “Tivemos 14 recursos no dia 24 de junho. Desses, 11 foram deferidos, dois com condicionantes. Um foi indeferido e dois julgados não procedentes. A partir do dia 5 de julho, foi executada a etapa técnica. No dia 7 de outubro o resultado, que teve 47 recursos. O resultado publicado no dia 27 de outubro teve 10 deferidos e 37 indeferidos. Na composição final, dos 398 proponentes, 323 atuam como feirantes atualmente (81%), enquanto 75 são novos e não pontuaram no critério experiência (19%). Dos 386 aprovados para a segunda etapa, 320 atuam como feirantes (83%) e estão habilitados e dos 75 novatos, 66 foram habilitados (17%).



O certame está em fase de contrarrazão e a nova decisão administrativa será publicada para posterior implementação do calendário que será apresentado para todos. “Essa fase marca o diálogo com feirantes que não foram contemplados, que participaram, mas não entregaram os documentos para a busca de outras alternativas”, garantiu Fabíola. Há também o processo de finalização dos editais das feiras noturnas, ela acrescentou.