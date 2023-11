Nessa quarta-feira (1), Juiz de Fora recebeu a habilitação do Serviço de Notificação Eletrônica (SNE), do Governo federal, que libera 40% de desconto no valor das infrações de trânsito cometidas na cidade.



O desconto de 40% é válido para infrações cometidas na cidade a partir de 13 de maio de 2023 e ainda não foram pagas. O boleto é gerado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito cerca de 48 horas após ser solicitado. Para solicitar a guia de pagamento, a infração ainda deve estar em fase de autuação e o condutor deve abrir mão de protocolar defesa ou recurso.