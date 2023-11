A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) assinou contrato no valor de R$ 3.052.396,77 com a empresa de engenharia G MARQUES CONSTRUÇÕES LTDA. , para prestação de serviços de engenharia para as obras de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora.



Conforme documento publicado no Portal da Transparência, "para fazer face às despesas resultantes da contratação, o Município utilizará os recursos provenientes do Governo Federal. O prazo da execução dos serviços será de 18 meses. A obra tem previsão de conclusão em abril de 2025. Veja abaixo alguns dos serviços que deverão ser executados:

Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da Prefeitura.



indicado pela sua fiscalização. Informar à fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou

impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços

que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pela PJF. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra.

A reportagem foi até o local e identificou a equipe de trabalho presente e o cumprimento das normas exigidas como placas e isolamento da obra.