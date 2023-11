ARTIGO DE OPINIÃO - Com base no resultado da perícia contratada pela justiça de Porto Alegre, responsável pela recuperação judicial do Grupo Granbery, atestando que o suposto primeiro jogo de futebol do Brasil não foi realizado no terreno do atual centro esportivo, pairam as seguintes perguntas: POR QUE NA ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO E APROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO "LE QUARTIER" (indicado pelo perito como a localização exata desse importante jogo de futebol), os grupos que estão se movimentando hoje pela aprovação do tombamento, não questionaram a importância histórica do imóvel? Por que o COMPPAC não se manifestou?

Dos atuais integrantes do comitê de tombamento, algum era parte integrante na época? Por que na referida construção essa polêmica em torno de um “tão importante símbolo patrimonial” não foi levantada? É interessante que todo debate girou em torno desse argumento (local onde ocorreu o primeiro jogo do brasil) e para ser sincero, se houvesse ocorrido toda essa mobilização na época, certamente teríamos lembrado.

Atuo em ambiente jornalístico desde 1998, quando cheguei à Juiz de Fora, como diretor da TV Globo/Tv Panorama e realmente não me lembro das redações discutirem essa importante pauta. Porém, acredito que essa celeuma se encerre na próxima semana, quando o COMPPAC votar pelo tombamento ou não do espaço. Mas vale lembrar que com esse argumento tão frágil, o tão discutido "tombamento", certamente será judicializado.