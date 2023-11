Um adolescente, de 15 anos, morreu após cair de uma moto enquanto conduzia uma bicicleta pelo guidão na tarde desse sábado (11) no Bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente estava na moto e levando a bicicleta quando se desequilibrou e caiu. Na queda, a vítima bateu com o peito no guidão, que perfurou abdomen causando o óbito.



A perícia compareceu no local para os demais levantamentos liberando o corpo para a funerária conveniada.