A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) informou, na manhã deste domingo (12), que vem trabalhando para que abastecimento de água em alguns bairros em Juiz de Fora seja normalizado.

De acordo com a empresa, na última sexta-feira (10) houve uma falta de energia elétrica na captação de água em Chapéu D'Uvas. A água que vem desse manancial é tratada nas estações de tratamento Marechal Castelo Branco e Walfrido Machado Mendonça. Com a queda de energia a captação ficou comprometida.

Ainda, segundo a Cesama, a Cemig foi acionada assim que o problema foi constatado, porém, a unidade voltou a funcionar somente no início da madrugada desse sábado (11) o que comprometeu o sistema de abastecimento. Houve um desequilíbrio significativo, atrelado, ainda, ao alto consumo devido à onda de calor.



A empresa garantiu que realizou manobras no sistema no sábado para minimizar os reflexos de desabastecimento, e acompanha os desdobramentos neste domingo (12).

A companhia também orienta para que a população economize água até que a situação seja regularizada, especialmente nesses dias mais quentes.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Cemig para saber o motivo da queda de energia do local e ainda não obteve retorno.