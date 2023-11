Dois homens, de 24 e 33 anos, e uma mulher, de 19 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas com mais de 300 comprimidos de ecstasy no fim da noite desse sábado (11) no Bairro Jardim Parque São João em Juiz de Fora.



De acordo com a Polícia Militar (PM), as equipes receberam informações de que um veículo, JAC J5, com duas pessoas estaria transportando drogas no bairro. Durante a operação, o carro foi visualizado estacionado em frente à um condomínio, conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Após as buscas no veículo e no local foram localizados e apreendidos 346 comprimidos de ecstasy, 23 porções de maconha, dois celulares e o carro usado pelos suspeitos. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.