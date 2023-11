O Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) emitiu um novo alerta sobre recorde nos termômetros no Estado e baixa em umidade nesta terça-feira (14). A nível estadual, o Triângulo, Noroeste, Central, e Norte de Minas são os pontos que concentrarão as máximas mais altas, que variam de 39 graus a 44 graus até o fim de semana. Na Zona da Mata, termômetros de algumas cidades já bateram os 40 graus, conforme destacou a página Tempo e Clima JF. O alerta, para Minas Gerais vale até a quinta-feira (16).



A terceira onda de calor do ano, segunda a atingir Juiz de Fora e a Zona da Mata, trouxe uma série de consequências, entre elas, o aumento do consumo de água. Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) desde o início da onda de calor, houve registo de aumento de cerca de 15% na demanda do recurso hídrico. Na Cidade Alta, especificamente, esse aumento chegou a 33%.



Alguns bairros, como o Caiçaras, chegaram a ficar sem água nas últimas semanas. A Cesama descarta a necessidade de medidas como rodízios ou racionamento. Para a Companhia, a alta da demanda é algo pontual, em função da onda de calor.



Apesar do término da onda previsto para a quinta-feira (16), as temperaturas máximas devem permanecer altas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre o feriado de Proclamação da República nesta quarta-feira (15), até o sábado (18), devem variar entre 37 graus e 40 graus.



A primeira e segunda onda de calor registradas em Minas Gerais ocorreram em agosto e setembro, quando os termômetros chegaram a 39 graus e 43 graus, respectivamente, no Norte de Minas. A capital chegou a registrar 34,3 graus em agosto e 38,6 graus no dia 25 de setembro. A segunda, registrada em setembro, não chegou a atingir a Zona da Mata.



Há influência do fenômeno El Niño no Brasil, despois de dois anos de ocorrência do La Niña. O El Niño causa um aquecimento intenso e persistente na superfície do Oceano Pacífico Equatorial, influenciando as temperaturas e causando irregularidade nas chuvas, conforme o Simge.



Por conta dessa configuração de tempo, há o reforço da recomendação de cuidado com a hidratação, em especial, entre as crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas que utilizam medicação diária. Além disso, é recomendável uso de roupas leves, consumo de alimentos leves, como frutas, verduras e legumes.

