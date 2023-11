O corpo de um jovem de 26 anos foi encontrado no Bairro Linhares parcialmente carbonizado e com perfurações, na manhã dessa quarta-feira (15), em Juiz de Fora. Ainda não suspeitos do crime.

Segundo a Polícia Militar (PM), um rapaz de 27 anos saiu para cuidar do gado quando viu o corpo da vítima no chão, parcialmente carbonizado e com quatro perfurações na nuca.

Foram realizadas diligências e os militares descobriram que um jovem estava desaparecido no bairro, que foi registrado pelos familiares. Foi feito contato com o irmão dessa vítima, que foi ao local e reconheceu o irmão.

A PM informou que recebeu informações que o rapaz estaria envolvido com dívida referente ao tráfico de drogas, e tinha sido ameaçado de morte.

O registro de desaparecimento foi feito um dia antes do crime.