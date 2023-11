Dois homens, de 46 e 24 anos, respectivamente, foram presos na noite dessa segunda-feira (20), após roubares três celulares em bairros da Zona Sul de Juiz de fora. Os roubos ocorreram entre as 21h e 23h. As vítimas informaram as características dos infratores, que utilizavam uma motocicleta na abordagem. O carona portava uma arma de fogo e anunciava a ação.

Os dois estão acostumados a praticar crimes contra o patrimônio, conforme destacou o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), eles são egressos do sistema prisional e têm cinco inquéritos por outros crimes da mesma natureza. Eles foram localizados, as três vítimas os reconheceram e, na sequência, eles foram encaminhados para a Delegacia. Os materiais roubados não foram localizados.