Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (23), poucas horas depois de cometer um roubo no Bairro Alto dos Passos, Zona Sul de Juiz de Fora. Segundo o tenente Ediney Júnior Ferreira, o suspeito roubou um cordão de ouro e um celular, por volta das 2h. A vítima pediu um telefone emprestado a uma pessoa que passava pelo local e fez o acionamento imediato das equipes. O que, como pontuou o tenente, foi imprescindível para o resultado da ação em um tempo tão curto.

Havia duas pessoas no veículo que abordou o alvo. Por meio de diligências policiais, análise de imagens de câmeras de segurança obtidas no ponto onde ocorreu o delito e demais informações apuradas, o carro usado pela dupla foi identificado e o autor de 38 anos foi encontrado e preso.



Na sequência, as equipes do 27º Batalhão de Polícia Militar se deslocaram até o endereço do segundo envolvido. No imóvel, encontraram e apreenderam uma pistola de fabricação turca com 14 cartuchos intactos.

Para o tenente Ediney, é importante frisar para a população a importância do contato com a PM via 190 assim que o crime ocorre para que a Polícia consiga fazer o trabalho técnico de identificação e busca pelos autores o mais rápido possível. “Há vítimas que demoram de horas até dias para buscar a Polícia Militar. Isso dá tempo para que os infratores fujam, consigam se esconder, impedindo a prisão em flagrante de delito. Quando a pessoa faz como essa vítima e faz o acionamento rápido, conseguimos empregar as técnicas e obter uma resposta mais rápida e efetiva na identificação e abordagem dos suspeitos.” Com a celeridade do contato, os dois envolvidos nesse caso estavam identificados e, um deles, preso, pouco mais de 9h depois do crime.