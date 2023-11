O reforço no policiamento em função da Black Friday inaugurou os trabalhos da Operação Natalina, com incremento do emprego operacional com militares da atividade meio e da Companhia Manchester da 4ª Região de Polícia Militar. A ação é realizada nas ruas de Juiz de Fora e em outras 13 cidades atendidas pelo batalhão, como Além Paraíba, Cataguases e São João Del-Rei. Em Juiz de Fora, o anúncio ocorreu com a presença de 152 policiais militares, na Praça Antônio Carlos, no Centro, e com o comandante da 4RPM, o coronel Marco Aurélio Zancanela do Carmo.



Conforme o tenente Gederson Almeida de Carvalho, assessor de Comunicação Organizacional do 27ºBPM, o foco é a presença nas áreas comerciais, de acordo com as diretrizes do Comando Geral. Ele ressaltou que a operação ocorre em todo o Estado de Minas Gerais, para garantir a segurança dos cidadãos em compra nesse fim de semana.

Entre as principais orientações para compras na internet, a PM salienta fazer buscas apenas em sites confiáveis, desconfiar quando o valor do produto for muito abaixo do valor de mercado, verificar a avaliação de outros consumidores, dar preferência a métodos de pagamento seguros, evitando as transferências bancárias e conferir os dados da empresa como CNPJ e data, antes de efetuar a compra.

