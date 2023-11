Reclamações sobre a presença de corpos estranhos, objetos e insetos como baratas nas bandejas e talheres das unidades do Restaurante Universitário (RU) de Juiz de Fora, além da presença de pombos no local, em especial na unidade do Centro, têm sido levadas ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal de Juiz de Fora pelos estudantes. De acordo com o DCE, há quase um ano, a situação da empresa que presta serviços ao RU é alvo de queixas e objeto de acompanhamento da gestão. O diretório afirma que mesmo com uma série de denúncias encaminhadas para a ouvidoria da Administração, o registro de problemas graves continua.



"Há algum tempo temos levado quase diariamente a problemática dos pombos dentro do RU. Sabemos que foram feitas tentativas de solucionar a entrada dos mesmos, mas ainda não foi solucionado. Enquanto isso, passamos pelo risco de sofrer graves infecções causadas por fungos que se proliferam, principalmente, em fezes de aves, como as dos pombos", diz o comunicado sobre o abaixo-assinado levantado pela representação discente, para levar à Universidade a reivindicação sobre melhorias nos espaços. O DCE afirma que até fezes de pombas foram encontradas em um prato do restaurante nessa quarta-feira (22).

Na tarde desta sexta-feira (24), por meio das redes sociais, o DCE informou que, em diálogo com a Administração da Universidade, foram confirmadas medidas importantes, como a telagem das janelas dos RUs, mudança da estrutura das portas de saída e mudança no protocolo de higienização de pratos, talheres e alimentos.

O Portal Acessa.com entrou em contato com a UFJF para buscar mais informações sobre as denúncias e também sobre as medidas e aguarda o posicionamento da instituição.